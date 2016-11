Japan: Riesen- Krater in Rekordzeit geschlossen

Solch hemdsärmeligen Einsatz würde man sich hierzulande bei so mancher Straßenbaustelle auch wünschen. Nur eine Woche dauerte es in der japanischen Stadt Fukuoka, um einen gewaltigen Krater, der sich in einer fünfspurigen Straße im Zentrum aufgetan hatte, vollständig zu schließen. Wie aktuelle Aufnahmen zeigen, ist die Straße bereits wieder für den Verkehr geöffnet.