Italien: Hundebabys fünf Tage nach Lawine gerettet

Drei Hundewelpen der Eigentümer des von einer Lawine verschütteten Hotels Rigopiano in der Abruzzen- Ortschaft Farindola sind am Montag wohlauf in einem Heizungsraum gefunden worden. Rettungseinheiten mussten eine Mauer einschlagen, um sie zu bergen. Die im Dezember geborenen Welpen, drei weiße Abruzzen- Schäferhunde, wurden Tierärzten anvertraut, berichteten italienische Medien.