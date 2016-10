Italien erneut von starkem Erdbeben erschüttert

Mittelitalien ist am Sonntagmorgen um 7.41 Uhr von einem Erdbeben mit einer Magnitude von 6,5 erschüttert worden. Dabei wurden zahlreiche historische Gebäude in der betroffenen Region südöstlich der Stadt Perugia schwer beschädigt. Laut Experten handelte es sich um das schwerste Beben in Italien seit 1980.