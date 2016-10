Italien- Beben: Hier stürzt Decke einer Wohnung ein

Die schweren Erdstöße, die am Mittwochabend Mittelitalien erschütterten, haben gewaltige Schäden hinterlassen. Gebäude, die teils schon von dem schweren Beben von Amatrice im vergangenen August in Mitleidenschaft gezogen worden waren, stürzten ein oder wurden schwer beschädigt. In diesem Video sieht man, wie in einer Wohnung in der betroffenen Region Marken die Decke einstürzt. Glücklicherweise dürfte die Opferzahl vergleichsweise gering sein: Ein Mann erlitt infolge der Bebens einen tödlichen Herzinfarkt, ein Kind wurde mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht.