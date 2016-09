Israels großer Staatsmann Shimon Peres ist tot

Der ehemalige israelische Präsident und zweimalige Premier Shimon Peres ist in der Nacht auf Mittwoch im Alter von 93 Jahren gestorben. Der letzte Vertreter der politischen Gründergeneration Israels war vor einer Woche in das Sheba- Krankenhaus in der Nähe von Tel Aviv gebracht worden und hatte dort eine Hirnblutung erlitten.