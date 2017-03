Israel: Explosion in illegaler Feuerwerksfabrik

Im israelischen Porat in der Nähe von Tel Aviv ist es zu einer Explosion in einer illegalen Feuerwerksfabrik gekommen. Nach Angaben der Behörden starben bei dem Unfall zwei Menschen, ein dritter Arbeiter wurde lebensgefährlich verletzt. 21 Feuerwehrmannschaften waren nötig, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Noch ist unklar, was die Explosion ausgelöst hat.