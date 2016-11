IS veröffentlicht barbarischen Scharfschützen- Clip

Die überall im Rückzug befindliche Terrormiliz Islamischer Staat setzt nun offenbar auf immer grausamere Videos: Am Dienstag veröffentlichte die IS- Propagandastelle einen Clip, der islamistische Scharfschützen bei der "Arbeit" zeigt. Darin werden die Fähigkeiten der Gotteskrieger in den Himmel gelobt und deren Genauigkeit bei den Exekutionen besonders hervorgehoben.