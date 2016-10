IS- Terroristin wollte sich in Ministerium sprengen

Nach der Festnahme eines Tschetschenen (25) wegen Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung Anfang September im niederösterreichischen Baden ist am Mittwoch nun auch dessen Frau (36) nach einem Einsatz der Cobra festgenommen worden. Sie wird verdächtigt, einen Selbstmord- Anschlag im Verteidigungsministerium in Wien geplant zu haben.