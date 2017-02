IS schickt Welpen mit Bombengürtel in Krieg

Im Irak tobt die Schlacht um Mossul, in der die irakischen Regierungskräfte seit Monaten in blutigen Kämpfen versuchen, die IS- Dschihadisten aus ihrer Hochburg zu vertreiben. Die Terrormiliz wehrt sich mit aller Kraft und setzt - wie ein nun aufgetauchtes Video zeigt - offenbar sogar Tiere für ihre grausamen Zwecke ein. Wie das britische Boulevardblatt "Daily Express" am Sonntag berichtete, wurde ein Welpen mit einem Bombengürtel bestückt und in die Schlacht geschickt ...