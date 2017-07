IS- Mord: Täter schwor Terrorchef Baghdadi Treue

Der Verdächtige im Fall der Bluttat an einem Linzer Ehepaar hat laut Polizei IS- Anführer Abu Bakr al- Baghdadi auf Facebook die Treue geschworen. Das hat der oberösterreichische Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in einem kurzen Statement im Anschluss an die Sitzung der oö. Landesregierung am Montag, in der er Bericht erstattet hatte, bestätigt.