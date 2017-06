IS- Doppelanschlag: Tote und Verletzte in Teheran

Terror in Teheran: Im Iran haben am Mittwoch mehrere Bewaffnete im Parlament und am Mausoleum des Revolutionsführers Ajatollah Khomeini um sich geschossen und dabei mehrere Menschen getötet. Zudem würden Personen in den oberen Stockwerken des Parlament als Geiseln festgehalten, meldete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Bei den Anschlägen, zu denen sich der IS bekannt hat, haben sich drei der Attentäter in die Luft gesprengt.