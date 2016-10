IS- Bombenbastler konnte sich in Zelle erhängen!

Zuerst die unverständliche Flucht des syrischen IS- Bombenbastlers Jaber al- Bakr beim Zugriffsversuch der Polizei in Chemnitz, dann seine hollywoodreife Festnahme in Leipzig - und jetzt die nächste Seltsamkeit in diesem Fall: Der 22- jährige Terrorverdächtige ist tot. Bakr habe am Mittwochabend in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt Leipzig Suizid begangen und sei erhängt aufgefunden worden, teilte das sächsische Justizministerium mit - und das, obwohl er offenbar als selbstmordgefährdet gegolten hatte und deshalb streng bewacht worden war.