IS- Anschlag in Ägypten: Zeugen schildern Blutbad

Am Palmsonntag haben Attentäter zwei koptische Kirchen in Ägypten angegriffen und Dutzende Menschen getötet. In der Stadt Tanta, wo mindestens 27 Menschen getötet wurden, schildern Augenzeugen das Grauen. Von hier stammt auch ein Handyvideo, das die Panik der Kirchenbesucher kurz nach dem Anschlag zeigt.