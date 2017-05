Iran: Amtsinhaber Rouhani gewinnt Präsidentenwahl

Im Iran hat der moderate Amtsinhaber Hassan Rouhani gleich im ersten Durchgang mit großer Mehrheit die Präsidentenwahl gewonnen. Der 68- Jährige kam bei der Abstimmung am Freitag nach Auszählung praktisch aller Stimmen auf 57 Prozent, sein konservativer Herausforderer Ebrahim Raisi nur auf 38 Prozent der Stimmen, wie Innenminister Abdolreza Rahmani Fazli am Samstag im Staatsfernsehen mitteilte. Die restlichen fünf Prozent gingen demnach an die beiden anderen Kandidaten.