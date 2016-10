Irak: Schlacht um Mossul - Blutbad befürchtet

In der Nacht auf Montag hat die irakische Armee ihre lang erwartete Militäroffensive zur Rückeroberung der IS- Hochburg Mossul begonnen. Sollte die Metropole im Norden des Landes tatsächlich befreit werden, wäre der Islamische Staat im Irak militärisch weitestgehend besiegt. Da in der Stadt nach wie vor rund 1,5 Millionen Menschen leben, befürchtet die UNO nun eine massive Flüchtlingswelle. Zudem droht ein Blutbad, sollte sich der Zorn der IS- Belagerer gegen die Zivilbevölkerung entladen.