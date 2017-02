Irak- Armee: Entscheidende Schlacht um Mossul läuft

Dem IS geht es in seiner letzten Hochburg im Irak an den Kragen: Irakische Truppen haben eine Großoffensive zur Vertreibung der Dschihadistenmiliz aus dem Westteil der früheren Millionenmetropole Mossul begonnen. In dem dicht besiedelten Gebiet droht ein blutiger Häuserkampf. Die neue Offensive verstärkt die Sorgen um die Zivilbevölkerung.