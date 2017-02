Indien: Hündin Asha war tagelang im Teer gefangen

Gerade noch rechtzeitig konnte diese Straßenhündin von Helfern der Animal Aid Unlimited in Indien gerettet werden. Asha war auf der Suche nach einem warmen Unterschlupf in Udaipur in ein Fass mit klebrigem Teer geklettert. Durch ihre Körperwärme wurde der Teer flüssig und verklebte sich mit Asha, die sich nicht mehr befreien konnte. Tagelang musste das arme Tier in dieser Position verharren, bis es von Passanten entdeckt wurde. Die alarmierten Helfer konnten Asha schließlich retten.