Inderin wird von Zug überrollt - und überlebt!

Schockierende Szenen an einer Bahnstation im indischen Mumbai: Die 19- jährige Pratiksha Natekar befindet sich auf dem Weg zur Arbeit, überquert die Gleise und überhört offenbar einen herannahenden Güterzug. Völlig in Panik rennt die junge Frau hin und her, doch die Situation ist ausweglos. Frontal mäht der Zug Pratiksha nieder und rollt über sie hinweg. Die junge Frau hat unfassbares Glück und überlebt den Horror- Unfall mit nichts weiter als Schürfwunden.