"In der FPÖ liegen die Nerven blank"

Tagelange Verwirrspiele um die Haltung zu einem neuen Eurofighter- U-Ausschuss, Attacken gegen Medien und Journalisten, Obmanndebatten und umstrittene Sympathiebekundungen für Donald Trump und Russland: Es rumort in der FPÖ. Für den Politikberater Thomas Hofer ist das ein Zeichen, "wie blank die Nerven in der Partei liegen". "Man sieht, dass die FPÖ durch die neue Regierungspolitik etwas außer Tritt gekommen ist und thematisch in der Defensive ist. Man irrt ein wenig durch den politischen Garten", sagte Hofer im krone.at- Interview.