Illegale Flüchtlinge nicht auf Festland lassen

Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) hat bei seinem italienischen Amtskollegen Angelino Alfano darauf gepocht, illegal in Italien via Mittelmeer eingetroffene Migranten nicht mehr von Inseln auf das Festland zu lassen. Nach einem Treffen mit Alfano am Donnerstag in Wien warnte Kurz vor einer immer größeren "Überforderung" in Mitteleuropa, zu der es ansonsten kommen könne. Das Gesprächsklima sei "ordentlich" gewesen, aber in Sachen Stopp des Fährenverkehrs sei er mit seinem Amtskollegen "noch nicht einer Meinung".