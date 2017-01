Hunderte schauen Flüchtling beim Ertrinken zu

Zu einem unfassbaren Fall ist es in den letzten Tagen mitten in der Touristenhochburg Venedig gekommen: Ein 22- jähriger Flüchtling aus Gambia ertrank vor den Augen von Hunderten Augenzeugen in einem der Kanäle der Stadt. Die Behörden vermuten, dass der Mann Selbstmord verübte, um auf seine Notlage aufmerksam zu machen.