Hotelaffäre: Korruptionsklage gegen Trump

Zwei Generalstaatsanwälte haben Klage gegen US- Präsident Donald Trump wegen des Verdachts der unzulässigen Bereicherung im Amt eingereicht. Die obersten Strafverfolger des US- Bundesstaats Maryland und der Hauptstadt Washington werfen Trump vor, das Präsidentenamt in verfassungswidriger Weise für seine geschäftlichen Interessen zu missbrauchen. Dabei geht es unter anderem um ein Luxushotel Trumps in Washington.