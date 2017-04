Hofübergabe in OÖ: Stelzer folgt Pühringer nach

In Oberösterreich gibt seit Samstag ein anderer den Takt vor. Landeshauptmann Josef Pühringer, der seit 1995 an der Spitze des Landes stand, übergab bei einem ÖVP- Landesparteitag den Taktstock an Thomas Stelzer. Stelzer übernahm am Samstag die ÖVP Oberösterreich, ab Donnerstag ist er dann auch der neue Landeshauptmann.