Hillary Clintons erste Rede nach der Niederlage

Am Tag nach ihrer Niederlage bei der US- Wahl ist Hillary Clinton vor die Kameras getreten, um ihrer Familie und ihrem Team für ihre Arbeit und ihre Unterstützung zu danken. In der emotionalen Rede sparte sie nicht mit Seitenhieben gegen den neuen US- Präsidenten, Donald Trump, sagte aber auch klar: "Wir schulden ihm die Chance zu führen."