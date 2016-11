Hier zerrt Secret Service Trump von der Bühne

Schrecksekunde für Donald Trump im Wahlkampffinish: Bei einem Auftritt des republikanischen US- Präsidentschaftskandidaten in Reno im US- Bundesstaat Nevada ist es am Samstag zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Zwar stellte sich bald heraus, dass es keine echte Gefahr gab. Doch die Szene macht deutlich, dass kurz vor dem Wahltag die Anspannung steigt.