Hier zerbomben die Russen einen IS- Konvoi

Kräfte der russischen Luftwaffe haben am Donnerstag eine Fahrzeugkolonne des Islamischen Staates angegriffen und 32 der 39 Trucks in die Luft gejagt, wie ein am Samstag veröffentlichtes Video zeigt. 120 Islamisten sind nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums bei dem Angriff getötet worden. Laut dem Ministerium war der Konvoi, der unter anderem großkalibrige Maschinengewehre geladen hatte, unterwegs von Rakka in die historische Stadt Palmyra.