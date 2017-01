Hier wird der Mörder von Fort Lauderdale abgeführt

Der Schütze von Fort Lauderdale im US- Bundesstaat Florida, ein psychisch kranker Ex- Soldat namens Esteban Santiago, wurde am Samstag in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Santiago behauptet, Stimmen hätten ihn gezwungen, für die Terrormiliz IS zu kämpfen. Er wurde am Tatort festgenommen, nachdem er fünf Menschen erschossen und 13 weitere verletzt hatte.