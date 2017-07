Hier werden Terroristen von einem Panzer geplättet

Ein ägyptischer Soldat hat am Montag sein Leben riskiert und damit wohl ein Blutbad mit Dutzenden Toten verhindert: Er überrollte mit dem Panzer kurzerhand ein Fahrzeug mit vier Terroristen an Bord. Kurz darauf flog der geplättete SUV in einem riesigen Feuerball in die Luft, wie ein Video zeigt. Sieben Zivilisten, darunter zwei Kinder, kamen bei der Explosion ums Leben. Die Behörden sind aber überzeugt: Weitaus mehr Menschen wären gestorben, wenn die Attentäter wie geplant erst mit Schusswaffen und später mit der explosiven Ladung ihres Autos ungehindert zugeschlagen hätten ...