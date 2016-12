Hier schwört Anis Amri den IS- Mördern die Treue

Der mutmaßliche Berlin- Attentäter Anis Amri ist tot. Der 24- jährige Tunesier wurde in der Nacht auf Freitag in Mailand erschossen, nachdem er das Feuer auf zwei Polizisten eröffnet hatte. Wenige Stunden später veröffentlichte die Terrormiliz Islamischer Staat ein Bekennervideo des jungen Mannes. Das Video wurde offenbar kurz vor dem Anschlag in Berlin aufgenommen. Darin schwört der "Terror- Teufel von Berlin", wie ihn die "Bild"- Zeitung getauft hatte, dem IS die Treue und bekräftigt seine Entschlossenheit, die bei Luftangriffen getöteten Moslems zu rächen.