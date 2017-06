Hier schwenkt Bewohner Leintuch um aufzufallen!

Drama im Westen Londons: Ein Hochhaus mit 27 Stockwerken und 120 Wohnungen steht in Vollbrand. Das Feuer in dem Appartementhaus brach kurz nach Mitternacht aus. Die Polizei bestätigte bisher den Tod von sechs Menschen, die Zahl könnte aber noch steigen. Zudem gebe es Dutzende Verletzte. In diesem Video ist zu sehen, wie ein verzweifter Bewohner aus seinem Fenster ein Leintuch schwenkt, um aufzufallen.