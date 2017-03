Hier rollen US- Panzer durch Nordsyrien

Ist nun eine Kehrtwende in der Syrien- Politik der USA erfolgt? Am Wochenende tauchten Bilder und Videos von gepanzerten Fahrzeugen der US- Armee in der Nähe der vor wenigen Monaten von der Terrormiliz Islamischer Staat befreiten Stadt Manbidsch auf, die offen Flagge zeigten und in Kolonnen auffuhren. Aus dem Pentagon hieß es, das kleine Rangers- Kontingent solle Kämpfe zwischen rivalisierenden Rebellengruppen verhindern. Bisher beteiligte sich die US- Armee lediglich an Luftangriffen, Ausbildungs- und geheimen Operationen im Bürgerkriegsland.