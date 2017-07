Hier legen G20- Chaoten ihre "Arbeitskleidung" ab

Nach den schweren Ausschreitungen beim G20- Gipfel hat die deutsche Regierung ihre EU- Partner um Unterstützung bei der Fahndung nach den Krawallmachern gebeten. "Viele Fotos und Videoaufnahmen werden jetzt ausgewertet, um die Täter namhaft zu machen", schrieb der deutsche Justizminister Heiko Maas an seine europäischen Kollegen. Unter dem Videomaterial finden sich auch Aufnahmen, die Mitglieder des "Schwarzen Blocks" beim Umziehen in Hamburger Hinterhöfen zeigen. So konnten die gewaltbereiten Aktivisten in bunter Kleidung später unerkannt entkommen.