Hier im Video: Das war der Tempelberg- Eklat im ORF

Nach fast zehn Jahren soll ORF- Moderatorin Ingrid Thurnher das Talkformat "Im Zentrum" abgeben und zu ORF III wechseln. Die Gerüchteküche brodelt. War etwa das ORF- Duell vor der Bundespräsidenten- Stichwahl der Auslöser dafür? Thurnher hielt in dieser Sendung FPÖ- Kandidat Norbert Hofer vor, ein von ihm geschilderter Terroranschlag am Tempelberg in Jerusalem im Juli 2014 habe so nicht stattgefunden. Hier noch einmal die Szene, in der Hofer und Thurnher aneinandergeraten!