Hier flüchten Konzertbesucher panisch aus Halle

Bei einem blutigen Terror- Anschlag nach einem Konzert in Manchester sind in der Nacht auf Dienstag mehr als 20 Personen getötet und rund 60 verletzt worden. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich im Foyer der Konzerthalle in die Luft. Konzertbesucher flüchteten panisch vom Ort des Anschlages.