Hier beten und bangen Passagiere um ihr Leben

Dramatische Momente haben die Passagiere einer Titan- Airways- Maschine erlebt, die von London aus Richtung Polen war. Ein plötzlicher Druckverlust ließ die Sauerstoffmasken herunterfallen und zwang die Piloten dazu, in Amsterdam notzulanden. In ihrer Verzweiflung stimmten die jüdischen Pilger ein gemeinsames Gebet an.