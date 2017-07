Heli- Absturz: Braut stirbt am Weg zur Hochzeit

Es sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden - geendet hat er jedoch mit ihrem Tod. Eine junge Brasilianerin wollte ihren zukünftigen Ehemann bei ihrer Hochzeit mit einem ganz besonderen Auftritt überraschen und sich per Hubschrauber zum Empfang bringen lassen. Ihr Handy ließ Rosemere do Nasciemento Silva dabei die ganze Zeit über mitlaufen, um eine Erinnerung an das Abenteuer zu haben - und filmte dabei auch den tragischen und letztlich tödlichen Absturz des Hubschraubers mit ...