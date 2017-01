Helfer: "Rechnen nicht mehr mit Überlebenden"

Nachdem die Abruzzen- Region in Italien am Mittwoch von vier schweren Erdstößen erschüttert wurde, donnerte in der Ortschaft Farindola eine mächtige Lawine das Gebirgsmassiv Gran Sasso hinab und begrub dabei das Luxushotel Rigopiano unter sich. Das Hotel wurde frontal von der Lawine getroffen und durch die Wucht um zehn Meter den Berg hinuntergeschoben. Man rechne nicht mehr mit Überlebenden, hieß es am Freitagmorgen.