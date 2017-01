Heldenplatz- "Schachteln": Rohbau fertig

Der Rohbau der drei Pavillons, die dem Parlament während der Sanierung als Ausweichquartier dienen, steht. Allerdings sollen die Gebäude am Wiener Heldenplatz in drei Jahren wieder Geschichte sein. "Hier wird nachher wieder das sein, was vorher war, nämlich eine Wiese", sagte Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) am Donnerstag anlässlich der Gleichenfeier. Bures erinnerte an die Notwendigkeit der Generalsanierung des Parlaments. Das Gebäude sei in einem "bedrohlichen und katastrophalen Zustand, was die Bausubstanz betrifft".