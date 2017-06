Heftige Unwetter in Berlin: Frau stürzt in Gully

Berlin ist am Donnerstag von heftigem Starkregen heimgesucht worden. Zahlreiche Menschen posteten in den sozialen Medien Bilder und Videos von unter Wasser stehenden Bussen, Wasserfällen über U- Bahn- Stiegen - und einen Clip, der eine Frau zeigt, der auf einer überschwemmten Straße plötzlich der Boden unter den Füßen wegsackt. Die Passantin dürfte in einen offenen Gully gefallen sein - hatte aber riesiges Glück, dass sie gleich wieder auf die Beine kam.