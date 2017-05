Heeresgeschichtliches Museum zeigt seine Panzer

Am Dienstag hat das Heeresgeschichtliche Museum in Wien nach vielen Jahren wieder Zuwachs bekommen: Zu der bereits umfassenden Ausstellung wurde nun eine Halle mit 26 Panzerfahrzeugen eröffnet. Viele haben in der Kriegsgeschichte eine bedeutende Rolle gespielt, einige sind Unikate. Direktor Christian Ortner hat die Ausstellung eröffnet und freut sich über die Exponate, trotz besonderer Herausforderungen, die eine solche Ausstellung erschwert haben. In der neuen Panzerhalle sind insgesamt über 8000 PS Leistung zu bewundern. Doch es ist auch eine Ausstellung der fehlgeschlagenen Ideen, wie Ortner zu berichten weiß. Eine zusätzliche Erweiterung mit motorisiertem Gerät ab 1917 ist übrigens bereits in Planung.