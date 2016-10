Hannes F. in Wien gelandet: "Bin so erleichtert"

Nachdem er fünf Jahre in einem Gefängnis in der Nähe von Kairo festgehalten wurde, konnte Hannes F. am Dienstagnachmittag endlich in seine Heimat Österreich zurückkehren. Am 2. November 2011 wurde der Burgenländer bei seiner Ankunft auf dem Airport von Kairo festgenommen und des Waffenschmuggels beschuldigt. Hannes F., der sich mit einer Sicherheitsfirma selbstständig gemacht hatte, soll laut Angaben der Behörden vier Gewehre und 200 Stück Munition mitgeführt haben. Im März 2013 wurde er rechtskräftig verurteilt und musste die Strafe antreten.