Hammerschmid will Schulautonomie "durchziehen"

Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) will trotz der nach wie vor großen Skepsis der Lehrergewerkschaft das geplante Schulautonomie- Paket "jetzt durchziehen". Die Gesetzesentwürfe gehen nun in Begutachtung. Gute Ideen könnten im Begutachtungsprozess immer eingebracht werden, sagte sie bei einer Pressekonferenz am Freitag in Richtung Lehrergewerkschaft. "Aber die Eckpunkte stehen. Und die Eckpunkte sind nicht weiter verhandelbar."