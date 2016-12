Haifa: Benzintank in Raffinerie in Brand geraten

Nur einen Monat nach den verheerenden Bränden in Israel und in jüdischen Siedlungen sind am Sonntag erneut schwarze Rauchwolken in den Himmel über der Stadt Haifa gestiegen, nachdem ein Benzintank in einer Raffinerie am Hafen der drittgrößten Stadt Israels in Brand geraten war. Dutzende Löschmannschaften der Feuerwehr waren damit beschäftigt, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Wegen der Gefahr der Luftverschmutzung wurden die Bürger der Stadt aufgerufen, die Fenster ihrer Häuser geschlossen zu halten und nicht nach draußen zu gehen.