Hagelunwetter richten in NÖ schwere Schäden an

In Niederösterreich sind am Sonntagabend teils schwere Unwetter niedergegangen. Blitzschlag setzt dabei etwa eine Holzhütte in Neunkirchen in Brand. Im Wechselgebiet kam zu Überschwemmungen. Und im Landesnorden verursachte Hagel Schäden in Höhe von gut 700.000 Euro. Die Ausläufer der Wetterkapriolen reichten bis nach Wien, hier zuckten zahlreiche Blitze am nächtlichen Himmel.