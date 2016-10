Grusel- Clown- Phänomen: Erstes Opfer in Österreich

Sie versetzen Menschen in Angst und Schrecken und machen sogar vor brutalen Attacken nicht halt: Seit geraumer Zeit treiben Grusel- Clowns in den USA und mittlerweile auch in Europa ihr Unwesen, lassen Passanten vor Furcht erzittern und werden teilweise sogar gewalttätig. Nun dürfte das Phänomen auch in Österreich angekommen sein. Eine erste Clown- Sichtung gab es im steirischen St. Johann in der Haide.