Grüne zogen vor 30 Jahren in Nationalrat ein

Mit einem Festakt im Parlament haben die Grünen am Montag das 30- Jahres- Jubiläum ihres Einzugs in den Nationalrat zelebriert. Festredner war der Ministerpräsident von Baden- Württemberg, Winfried Kretschmann, der Österreichs Grünen den baldigen Sprung in eine Bundesregierung wünschte.