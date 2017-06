"Grüne vertreten oft nicht Interessen der Bürger"

Nach dem Rücktritt von Peter Pilz hat bei den Grünen das große Zittern begonnen. Das politische Urgestein liebäugelt mit einem Antreten mit einer eigenen Liste bei der Nationalratswahl. Im krone.at- Talk am Donnerstag rechnete Pilz ab: "Die Partei vertritt oft nicht die Interessen der Menschen. Ich bin mit meinen Vorschlägen noch nie auf so viel Ablehnung gestoßen wie in den vergangenen eineinhalb Jahren." Er wolle nun mit einer neuen Bewegung ein "Katalysator für politische Hoffnungen" sein.