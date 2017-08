Grüne setzen bei Wahlplakaten ganz auf Lunacek

Die Grünen setzen bei ihrer ersten Plakatwelle ganz auf ihre Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek. Unter dem Hauptslogan "Das ist Grün", der auf jedem Plakat zu lesen ist, stellte die Partei am Donnerstag ihre ersten drei Sujets vor, die sich - getragen von Porträts der langjährigen EU- Abgeordneten - mit Solidarität, Gleichberechtigung und einem klaren Bekenntnis zu Europa beschäftigen. Zwar handle es sich noch nicht um den Wahlkampfauftakt - der wird erst Anfang September stattfinden, sagte Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik bei der Präsentation in der Wiener "Strandbar Herrmann". Es sei aber schon "so etwas wie der erste Startschuss der Kampagne."