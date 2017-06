Grüne noch wählbar? "Den Besten haben's rausghaut"

Was ist bloß bei den Grünen los? Am Sonntag hat die Partei beim Bundeskongress ihr bekanntestes Gesicht weggewählt - statt Peter Pilz bekam Julian Schmid den vierten Listenplatz. Pilz gab daraufhin seinen Rückzug aus der Politik bekannt, was nicht nur Weggefährten fassungslos machte . krone.at hörte sich bei den Leuten um und fragte: Sind die Grünen noch wählbar?