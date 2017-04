Grüne Heumarkt- Gegner setzen auf "Charmeoffensive"

Die grünen Heumarkt- Gegner wollen sich noch nicht geschlagen geben. Sie haben am Donnerstag die Gemeinderäte ihrer Fraktion aufgerufen, sich an das Ergebnis der internen Urabstimmung zu halten und im Stadtparlament gegen die Hochhaus- Flächenwidmung zu stimmen. Sollten die Grünen eine Mehrheit tatsächlich verhindern, bedeute das trotzdem nicht das Aus für Rot- Grün in Wien, zeigte man sich überzeugt. "Wir appellieren, wir werden Überzeugungsarbeit leisten", kündigte Alexander Hirschenhauser, Klubchef der Grünen Innere Stadt und Sprecher der "Initiative Urabstimmung", in einer Pressekonferenz eine "Charmeoffensive" in Richtung Abgeordnete an. Man sei optimistisch und zuversichtlich, das Projekt noch verhindern zu können, so der Tenor.